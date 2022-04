Bargelddiebe räumten Arztpraxis im Bezirk Krems aus

Nach der Einbruchsserie in mehrere Kremser Schulen beschäftigt sich die Exekutive nun auch mit mehreren Einbrüchen im Bezirk Krems. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter die Fenster einer Tischlerei im Gewerbegebiet Lengenfeld auf. Laut dem Bezirkspolizeikommando Krems dürfen die Einbrecher auf der Suche nach Bargeld gewesen sein. In der Tischlerei wurden sie aber nicht fündig.

Gleiche Tätergruppe

In der selben Nacht wurde auch in eine Arztpraxis in Stratzing eingebrochen. Hier wurden die Diebe aber fündig, es wurde ein mittlerer dreistelliger Eurobetrag entwendet, wie die Polizei mitteilte. Seitens der Ermittler wird in beiden Fällen von der gleichen Tätergruppe ausgegangen.

