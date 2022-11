Gasexplosion mit einer Toten: Ein Polier muss vor Gericht

Nach der verheerenden Gasexplosion in einem Einfamilienhaus in Dürnkrut (Bezirk Gänserndorf) im vergangenen März muss sich der für die Baustelle verantwortliche Polier nun vor Gericht verantworten. Dem Mann wird nach der tödlichen Explosion kommende Woche am Landesgericht Korneuburg der Prozess gemacht.

Bewohnerin begraben

Die 66-jährige Bewohnerin eines Hauses wurde unter den Trümmern begraben und nach der Bergung mit schweren Verletzungen in das Wiener AKH geflogen. Sie starb kurze Zeit nach dem Unglück. Der Angeklagte muss sich wegen grob fahrlässiger Tötung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit verantworten.