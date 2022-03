Haus explodiert: Bagger beschädigte Leitung auf der Straße

Die Ursachenforschung nach der verheerenden Gasexplosion in einem Einfamilienhaus in Dürnkrut (Bezirk Gänserndorf) am Sonntagvormittag hat erste Ergebnisse gebracht. Ein Bagger dürfte bei Grabungsarbeiten auf der Straße in der Nähe des Hauses eine Gasleitung bewegt haben.

Dadurch dürfte in einigen Metern Entfernung ein Riss in einem T-Stück einer Anbohrschelle vor dem betroffenen Gebäude entstanden sein, heißt es von Seiten des Landeskriminalamtes (LKA). Das Gas sei unbemerkt mehrere Tage lang unterirdisch ausgeströmt und habe sich im Einfamilienhaus gesammelt. "Obwohl das Objekt selbst gar keinen direkten Gasanschluss hat", schildert der Chef-Brandermittler des LKA, Erich Rosenbaum.