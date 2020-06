Freibäder: Eintauchen ins Tarif-Chaos

Stammgäste – allen voran Kabinenmieter aus dem Strandbad Gänsehäufel – ärgert das. Sie erhalten (als Entgegenkommen seitens der Stadt) zwar vergünstigte Tagestickets. Insgesamt komme ihnen die Saison damit aber dennoch teurer als mit Dauerkarte, monieren sie.

3. Stamm- und Tagesgäste

100.000 Quadratmeter Grün- sowie 23.000 Quadratmeter Wasserfläche machten die Entscheidung im oststeirischen Fürstenfeld leicht: Aufgrund seiner Größe kann das städtische Freibad trotz Corona-Auflagen beim bewährten Ticket-Mischsystem bleiben. Ab 11. Juni, dem heurigen Saisonstart, werden sowohl Saison- als auch Tageskarten verkauft.

Der Vorteil: Weder Stamm- noch Tagesgäste fühlen sich benachteiligt. An heißen Wochentagen in den Ferien kamen im Vorjahr bis zu 6.000 Gäste ins Fürstenfeld Freibad, an den Wochenenden gut 8.000. Solche Mengen kann das Bad – mit dem gebotenen Abstand – auch heuer bewältigen.

Trotz der großen Kapazitäten empfiehlt Geschäftsführer Franz Friedl vor dem Weg ins Bad einen Blick auf die virtuelle Ampel: Auf der Homepage ist ersichtlich, ob noch Gäste eingelassen werden (grün) oder ob das Limit (bald) erreicht ist (orange bzw. rot).