Wiedereröffnungen: Wenig los außer am Gletscher

Damit das leichter fällt, gibt ein Lautsprecher einmal pro Stunde die neuen Vorschriften durch: Masken in geschlossenen Räumen, Abstand halten. Der Holzsteg zur Alten Donau ist zum Leidwesen von Maria und Gabi gesperrt. Der Grund: Die erforderliche Distanz kann dort nicht eingehalten werden.

In die Alte Donau kommt man aber trotzdem, über den Kiesstrand oder den Plastiksteg. Das wagt aber ohnehin niemand. 18 Grad Wassertemperatur sind dann doch zu kühl.

Vor Kraft strotzen, um Corona zu trotzen

„Ich komme wieder“, sagte Arnold Schwarzenegger, die wohl größte Fitnessikone aller Zeiten, in seiner Kultrolle als Terminator. Und er kam wieder. Zahlreiche Fitnessbegeisterte in Wien ließen sich am Freitag mit ihrem Fitnessstudio-Comeback nach der Corona-Zwangspause hingegen Zeit.

Das McFit in der Jägerstraße in Wien-Brigittenau öffnete bereits um 00.01 Uhr seine Pforten. Aufgrund des Ansturms bei den Wiedereröffnungen in Deutschland einige Tage zuvor waren zahlreiche Mitarbeiter vor Ort, um die Eisen-Fans über Abstands- und Desinfektionsregeln zu informieren. Tatsächlich blieben die Gäste aber zunächst aus.

Einer der Trainer vor Ort erzählt, dass in der Nacht normalerweise 60 bis 80 Kunden zum Trainieren kommen. Aber viele würden wohl am Anfang noch verunsichert sein. Um etwaige Ängste zu nehmen, muss vor und nach dem Training eine Maske getragen werden. Zudem sind zahlreiche Geräte gesperrt, um einen Abstand von zwei Metern sicherzustellen.