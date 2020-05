Die ersten trauten sich in die Bäder

Richtiges Badewetter war es nicht, als am Freitagmorgen in Wiener Neustadt das neue Erlebnisbad als Freibereich des bestehenden Hallenbades Aqua Nova eröffnet wurde. Die bunte Stadtregierung trat trotzdem geschlossen auf, um das neue Freibad der Öffentlichkeit zu präsentieren. Eine Gruppe hartgesottener Frühschwimmer hatte das Außen-Sportbecken schon in den Morgenstunden getestet.