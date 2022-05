Feuerwehrfeste: "Jetzt geht’s wieder los"

Wenig in der Öffentlichkeit bekannt sind jedoch Wertschöpfung und Wirtschaftskreisläufe in Millionenhöhe, die diese Feste auslösen. Musikgruppen, Bühnentechnik, Festzelte, das frisch gezapfte Bier und edle Tropfen, aber natürlich auch Berge von Grillwürsten, Brathendl, Koteletts, Gebäck und Pommes werden mit den Festumsätzen bezahlt.

Der Eindruck, dass in diesen Wochen besonders viele Feuerwehr-Events in den Gemeinden über die Bühne gehen, ist richtig. Viele Gründungsjubiläen und Segnungsfeste neuer Löschfahrzeuge oder Feuerwehrhäuser wurden in den vergangenen beiden Jahren verschoben und werden jetzt nachgeholt. Zusätzliche Gründe, in geselliger Runde auf das eigene und das Wohl der freiwilligen Helfer anzustoßen.