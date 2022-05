Nach Räumung im Februar: Wiener Stadtstraßen-Baustelle wieder besetzt

Seit 7 Uhr besetzen Klimaaktivisten von "LobauBleibt" die Beustelle der Stadtautobahn bei der Hausfeldstraße. Wie die Organisation per Aussendung erklärte, sollen bereits hunderte Menschen bei der Baustelle sein. Es handelt sich dabei um die Wiederbesetzung der Baustelle, die Anfang Februar geräumt wurde.

"Wir stellen uns heute der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen und der Betonpolitik der Wiener SPÖ in den Weg. Hier, auf den Baustellen der Stadtautobahn, gießt die SPÖ die Klimakrise in Beton. Dabei stellt sie erneut die Interessen von Baukonzernen und der Autolobby vor die Bedürfnisse der Menschen in der Donaustadt“, so Lucia Steinwender, Sprecherin von "LobauBleibt".

Die Aktion erfolgt kurz vor dem Parteitag der Wiener SPÖ am kommenden Samstag.