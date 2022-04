Ostergrüße aus Eiersdorf

Wenn es so etwas wie einen Treffpunkt hier gibt, dann ist das der Platz vor der Dorfkirche. Eigentlich nur eine Wiese. Es riecht nach Bauernhof, statt Autos hört man Vogelgezwitscher. In der Ferne glitzert der Schnee auf den Gipfeln der Karawanken. Nur ein Wirtshaus fehle zum perfekten Glück, ist man sich einig. In Wabelsdorf gab’s eines, das hat zugesperrt. War ein Familienbetrieb, und wer ehrlich ist, der weiß, was das für Probleme mit sich bringt, wird Altbauer Kunkel später lebenserfahren sagen. „Ich bin 1941 hier geboren, bin ein Oldtimer.“ Weggehen? Die Gelegenheit hatte er nie.

Zurück zum Wirtshaus. Hier auf dem Dorfhügel, die Einheimischen nennen ihn slowenisch Gorize, will man demnächst zumindest einmal so etwas wie ein Vereinshütterl bauen. Denn wo es keine Feste gibt, wird’s schwer mit dem Dorfleben. Bei der Gründung der Dorfgemeinschaft fand das erste Fest seit Jahrzehnten statt. Es wurde so viel getrunken, dass sich Walter Filler dreißig Jahre später noch daran erinnert. Aber es geht natürlich nicht nur darum. Das Vereinsleben ist rege. Von zwei Gesangsvereinen und einer Volkstanzgruppe berichtet Ursula Kriegl, die sich um Dorffeste und Pfarrgemeinderat kümmert.