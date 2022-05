Burgenlands Feuerwehr rüstet sich für neuen Chef

Und das ist Franz Kropf, Bezirksfeuerwehrkommandant in Jennersdorf und Landesreferent für Einsatz und Katastrophenhilfsdienst.

Der amtierende Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl verabschiedet sich nach 13 Jahren an der Spitze des Feuerwehrverbandes in die Pension, der Neufelder wird im Oktober 65, davon war er 54 Jahre bei der Feuerwehr. Gewählt wird der Nachfolger Kögls am 18. Juni von 365 Wahlberechtigten, das sind Kommandanten auf allen Ebenen. Es ist die erste Wahl des obersten Chefs von landesweit rund 17.400 Freiwilligen, die gesetzlichen Grundlagen dafür stammen noch aus der Zeit der rot-blauen Landesregierung. Neben Kögl gehen auch seine Stellvertreter Ronald Szankovich und Richard Bauer.

Im Landesverband ist Kropf eine bekannte Größe. Manche fragen sich aber, ob es nicht ein organisatorischer Kraftakt ist, dauernd zwischen Jennersdorf, wo der Ingenieur als Gemeindetechniker beschäftigt ist, und dem Sitz des Landesfeuerwehrverbandes in Eisenstadt pendeln zu müssen.

Er würde, so Kropf zum KURIER, an zwei Wochentagen in Eisenstadt sein, drei Tage würden seine Stellvertreter übernehmen. Wird Kropf gewählt, ist die Feuerwehr jedenfalls fest in der Hand des Landessüdens, denn auch der Feuerwehrdirektor beim Amt der Landesregierung, Sven Karner, kommt ursprünglich aus dem Bezirk Jennersdorf.