Explosion in ÖBB-Lokomotive: Dach weggesprengt

Laut dem internen Reportingsystem der ÖBB wurden acht Tage vor dem Unfall bereits Probleme mit dem Strom in der Lok festgestellt. "Andauernd fliegt der Hauptschalter" und "einige Sekunden keine Leistungsabgabe, bis die Störung verschwindet; taucht auf und verschwindet nach einer Zeit wieder", ist dort zu lesen. Dieses Problem wurde sechs Tage vor dem Unfall in der Werkstätte in Villach behoben, heißt es bei der Bahn.

Am 14. August schließlich soll gegen 7.00 Uhr in der Früh ein sogenannter Stromrichter die Ursache für die Explosion in der ÖBB-Lok gewesen sein. Dem KURIER vorliegende Fotos zeigen gröbere Zerstörungen innerhalb der Lokomotive.