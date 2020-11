Fast 5.600 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Sonntag auf Montag wurden in Österreich 5.593 Neuinfektionen in Österreich gezählt. Das sind zwar um 340 weniger, als am Sonntag gemeldet wurden, lag aber um mehr als 1.500 über dem Montagswert der Vorwoche. Nach dem Wochenende werden tendenziell immer weniger Infektionen verzeichnet.

Damit sind aktuell 62.665 Menschen in Österreich infiziert. Bisher sind 1.454 Menschen an oder mit dem Coronavirus in Österreich verstorben, 94.627 sind wieder genesen.