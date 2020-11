Es muss nicht immer Pizza sein: Wie man im Lockdown zu tollem Essen kommt

5. Brösl

Auch in Wiens aktuell wahrscheinlich gehyptestem Lokal, dem Brösl in der Leopoldstadt, gibt es das "Papperl jetzt im Sackerl", wie man via Instagram wissen ließ. Abholen kann man die gesamte Karte: Rote-Rüben-Dinkelrisotto mit Haselnüssen etwa, Rinderwange in Rotweinsoße, Laban mit Hokkaido, Chilibutter und Walnüssen. Außerdem stehen auf Kaffee und das Sortiment an heimischen (Craft)Bieren zum Abholen bereit.

Abholung:

Montag, sowie Mittwoch bis Freitag: 12 bis 20 Uhr (Küche von 12 bis 14.30 und von 17 bis 20 Uhr)

Samstag von 16 bis 20 Uhr (auch Küche)

Die Karte wechselt täglich, alle Infos auf Facebook und Instagram.