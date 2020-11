Erklärungsversuch: Warum es die meisten Neuinfektionen am Land gibt

Lange galten Wien und die anderen Städte Österreichs als Corona-Sündenböcke. Doch seit geraumer Zeit scheint sich das geändert zu haben. Wien hatte im Bundesländervergleich in den vergangenen sieben Tagen die wenigsten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Am höchsten sind die Werte in Salzburg, Kärnten, Oberösterreich und in Tirol – also in West-Österreich. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker sprach zuletzt sogar von einem Ost-West-Gefälle.

Und auch in den Bundesländern sind es vor allem die ländlichen Regionen. Das zeigen die Zahlen auf Bezirksebene: Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Villach, Linz, Graz – in all diesen Städten liegt man deutlich unter dem jeweiligen Bundesländerschnitt.

Ländliche Bezirke als Spitzenreiter

Umgekehrt sind die momentanen Spitzenreiter bei den Neuinfektionen die Bezirke Tamsweg, Wolfsberg und St. Veit an der Glan – eher ländliche Bezirke.