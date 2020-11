Heime von zweiter Welle stärker getroffen

Anteil steigt

Der Fall „Tannenhof“ ist außergewöhnlich, doch symptomatisch für die zweite Welle der Corona-Infektionen: Senioren- und Pflegeheime scheinen massiver betroffen als im Frühjahr. Die Statistik des Innenministeriums zeigt deutlich: Aktuell (Stand Montag) sind 3.278 Bewohner infiziert - insgesamt gibt es derzeit 57.580 aktive Fälle, der Anteil der Heimbewohner beträgt somit 5,7 Prozent. Das ist auffällig: Der Anteil dieser Gruppe an allen in der Pandemie bekannt gewordenen Fällen betrug bisher 2,9 Prozent - da hat sich in der zweiten Welle einiges bewegt.