Corona-Fälle in Pflegheimen: Diese Bundesländer sind die Hotspots

Niederösterreich: Keine neuen Fälle in den Pflegeclustern

In Niederösterreich sorgten zuletzt mehrere Cluster in Pflegeheimen für Aufregung. So wurden etwa rund um das Pflege- und Betreuungszentrum St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) 89 Infizierte gezählt, im Stadtheim Wiener Neustadt waren es 84 Fälle.

Immerhin: Seit zwei Tagen gebe es in allen Pflegeclustern keine neuen positiven Fälle, erklärt ein Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Bei den Clustern handelt es sich jedoch nicht nur um infizierte Bewohner oder Mitarbeiter sondern auch um Besucher oder Angehörige von Angestellten.

Insgesamt wurden in Niederösterreich von den 6.000 Bewohnern in den 26 Pflege- und Betreuungszentren 119 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Das seien rund zwei Prozent, heißt es bei der Landesgesundheitsagentur. 79 der 6.000 Mitarbeiter haben sich ebenfalls infiziert (1,33 Prozent).

In den Heimen selbst gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. So dürfen die Bewohner bis 17. November nur einen Besucher alle zwei Tage empfangen. Es darf sich dabei allerdings nur um zwei unterschiedliche Personen handeln. Die Besuchszeit darf maximal 30 Minuten betragen. Ausnahmen gibt es unter anderem in der Palliativ- und Hospizbegleitung.

Für Kärnten und Vorarlberg liegen keine aktuellen Zahlen vor.