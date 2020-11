Burgenland: 82 positive Fälle in drei Pflegeheimen

In drei Pflegeheimen im Burgenland sind insgesamt 82 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, gab der Koordinationsstab Coronavirus Montagabend in einer Aussendung bekannt. Betroffen sind Einrichtungen in den Bezirken Eisenstadt-Umgebung (23 Personen), Jennersdorf (29 Personen) und Oberwart (30 Personen). Der Betrieb aller drei Pflegeheime könne aufrechterhalten werden, wurde betont. Es gelten Besuchssperren.