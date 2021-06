Eine Urlaubshürde weniger: Kroatien akzeptiert österreichische Tests

"Wir haben heute von der österreichischen Botschaft in Zagreb erfahren, dass Kroatien nun die Nachweise von "Österreich testet" akzeptieren wird. Die Grenzbeamten sind entsprechend instruiert", so ein Sprecher des Ministeriums.

Genau solche Probleme soll ab Juli der "Grüne Pass" in der EU bei Reisen zwischen Ländern, die sich an dem System beteiligen, verhindern. In Österreich hätte diese digitale Lösung, die auf QR-Codes als Nachweis für die 3Gs (genesen, getestet, geimpft) basiert, schon Ende vergangener Woche ausgerollt werden sollen.

Der nächste Schritt für den "Grünen Pass" soll nun "Ende dieser Woche" erfolgen, heißt es dazu aus dem Gesundheitsministerium. Genesenen- und Getestete-Zertifikate sollen dann mit "einem EU-konformen QR-Code ausgestattet sein".