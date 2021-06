Prepreka manje za ljetovanje: Hrvatska priznaje austrijske testove

Certifikati za download

Znatno olakšanje na putu do "zelenog pasoša" će biti ostvareno do kraja sedmice. Tada će osobe koje su prebolovale koronu putem stranice www.gesundheit.gv.at moći da skinu odgovarajuću potvrdu - poput one koju već imaju vakcinisane osobe.

Glasnogovornik Ministarstva zdravstva nam je saopštio da "neće biti posebne aplikacije za sve te potvrde". One će se i dalje moći spasiti na mobilnom telefonu. Ipak, tek će QR-kodovi omogućiti međunacionalno korištenje. Tada bi konačno trebali biti ukinuti nesporazumi oko toga koja potvrda u kojoj zemlji vrijedi.

