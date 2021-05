Ukinuta karantena za povratnike iz Hrvatske

Austrijska vlada je nedavno najavila da će od 10. juna doći do popuštanja mjera koje se tiču povratnika s godišnjeg odmora u Hrvatskoj. No, međutim, Ministarstvo zdravstva je KURIER-u saopštilo da će do toga doći već ranije. Naime, od utorka, 1. juna, se ukida obaveza boravka u karanteni nakon boravka u Hrvatskoj. Upravo na vrijeme, uzmemo li u obzir da nam predstoji produženi vikend (Tijelovo).

"Aktuelna novela sa sobom donosi daljnja olakšanja kada su pitanju odredbe vezane za putovanja", najavljuje ministar zdravstva Wolfgang Mückstein iz Zelenih. Epidemiološko stanje se popravlja u raznim regionima. "Zbog toga možemo da na listu s povoljnim stanjem da produžimo za par zemalja".