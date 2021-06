Flüssiges Gold: Das Milliardengeschäft der Impfstoff-Hersteller

Das Big Business Covid-19 hat also gerade erst begonnen. Marktbeobachter der deutschen DZ Bank rechnen allein für das kommende Jahr mit 13 Milliarden produzierter Impfdosen der westlichen Hersteller, was einen Umsatz von 217 Mrd. Dollar (rund 178 Mrd. Euro) bedeuten würde. Damit wäre es das umsatzstärkste Medikament der Welt. „Noch nie waren Impfstoffe so begehrt. Sie sind das 'Gold unserer Zeit'“, heißt es in der Analyse. Das Umsatzpotenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Aus folgenden Gründen:

1. Kinder: Die Zulassung der ersten mRNA-Impfstoffe für Kinder erweitert den Empfängerkreis beträchtlich. Es werden noch mehr Impfstoffdosen benötigt als prognostiziert. Ein eigener Covid-Impfstoff für Tiere (Hunde, Katze, Nerze) – wie in Russland bereits zugelassen – könnte folgen.