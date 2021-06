An den Börsen geht der Impfstoff-Hype ab

Alle drei Hersteller wollen im zweiten Halbjahr 2021 die Zulassung erhalten und mit der Produktion beginnen. Für die Börsianer ist hier also in den Kursen viel Hoffnung eingepreist. Sollte es Rückschläge in der Entwicklung geben, droht auch ein herber Kursverlust. Die Papiere werden somit als ziemlich spekulativ eingestuft.

Weniger riskant gelten Zulieferunternehmen bestehender Covid-Impfstoffhersteller wie Bayer, Merck oder Wacker Chemie.