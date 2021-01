Biotech-Aktien boomen dank Covid-Impfstoff

Die Hoffnungen waren im Frühjahr 2020 groß, dass die Pharmaindustrie bald einen wirksamen Impfstoff gegen das Covid-Virus findet. Und diese Hoffnungen wurden schon einige Monate später auch erfüllt. Doch Anleger, die glaubten, die dahinter stehenden Konzerne sowie der gesamte Sektor werden davon massiv profitieren, haben sich teils getäuscht. US-Gesundheitswerte zogen im Vorjahr im Durchschnitt um immerhin 10 Prozent an, in Europa fielen sie jedoch um 3,3 Prozent zurück.

„Covid spielt in der Schoellerbank bei Investments in diese Branche keine übergeordnete Rolle“, erklärt Bernhard Spittaler, Fondsmanager bei der Schoellerbank. Weniger als fünf Prozent des Fondsvermögens in dem Segment habe sich im Vorjahr darauf bezogen. „Mittelfristig wird uns Covid – hoffentlich – nicht in dem Ausmaß beschäftigen.“ Interessanter seien andere Bereiche, etwa die Onkologie.