Superprognostiker erwartet Pandemie-Ende 2022

Wie steht es um die Herdenimmunität ?

Wann wir die genau erreichen, weiß ich nicht. Herdenimmunität ist für mich aber gar nicht das entscheidende Kriterium. Vielmehr, dass wir der Pandemie ihren Schrecken nehmen. Das können wir erreichen, wenn alle Menschen ab einem gewissen Alter – etwa alle Über-50-Jährigen oder zumindest alle Über-60-Jährigen – geimpft sind. Dann kann man gewisse Maßnahmen nicht mehr rechtfertigen.

Wann kommt das Ende der Pandemie?

In welchen Teilen der Welt? Wir werden in Deutschland und Österreich den Punkt, an dem wir vorsichtig zur Normalität zurückgehen, früher erreichen, weil die Impfstoffverteilung global nicht fair ist. Auch in Europa ist bei der Impfstoffbeschaffung viel schiefgelaufen, trotzdem werden alle Länder hier in etwa zeitgleich dasselbe Niveau erreichen. Wir werden also nicht in Deutschland Normalität haben, während europäische Nachbarländer nachhinken. Ich glaube auch nicht, dass wir eine riesige europäische Spaltung haben werden. Wobei sich weite Teile der Welt so benehmen werden, als ob die Pandemie vorbei wäre, wenn sie es global noch gar nicht ist. Ich hoffe, dass wir nicht anmaßend das Ende der Pandemie verkünden. Es wird letztlich ein Ausschleichen sein. Graduell über einen Zeitraum von wahrscheinlich einem Jahr. Bis wirklich die ganze Welt durchgeimpft ist, sind wir weit in 2022 drin, vielleicht im zweiten Halbjahr.