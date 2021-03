Corona: "Optimistisch, dass bald Erleichterung sichtbar wird"

Alles begann, weil Philip Tetlock, Psychologe und Politikwissenschafter an der University of California, sich darüber ärgerte, dass Trendforscher regelmäßig zu Jahresbeginn irgendetwas behaupten konnten, ohne je überprüft zu werden. Also startete er vor etwa 30 Jahren damit, Tausende Vorhersagen, die Experten zu Börsenkursen, Wahlergebnissen, Kriegen und anderen wichtigen Fragen abgaben, auf ihren Wahrheitsgehalt abzuklopfen.

Geheimdienst wurde neugierig

Mit seinem Forschungsergebnis rief er den Geheimdienst auf den Plan. Der wusste längst, dass Menschen furchtbar schlecht darin sind, korrekte Vorhersagen zu treffen. Überraschend dabei ist, dass die Qualität der Vorhersage selbst mit steigender Expertise nicht zunimmt. Darum war der Geheimdienst auf der Suche nach Leuten, auf die mehr Verlass war. Tetlock sollte helfen, herauszufinden, welche Menschen Superforecaster sind und warum.

Es war nicht einfach, ausgewiesene Experten für eine solche Überprüfung zu gewinnen. Viele sorgten sich um ihren Ruf, sollte ihre Vorhersagequote nicht gut sein. 284 ließen sich doch überzeugen, mit der Garantie, anonym zu bleiben: Sie arbeiteten in Thinktanks oder an Universitäten, in Behörden und bei internationalen Organisationen wie dem Weltwährungsfonds oder der Weltbank. Zehn Jahre lang ließ Tetlock sie Fragen beantworten, etwa dazu, ob die US-Wirtschaft weiter wachsen, stagnieren oder in die Rezession rutschen würde. Rund 28.000 Prognosen gaben die Experten insgesamt ab. Tetlock und sein Team überprüften sie alle. Das Ergebnis war desaströs. Im Schnitt hatten die Experten in nur 50 Prozent aller Fälle recht. „Sie lagen im Schnitt also nur so gut, als hätten sie geraten“, schreibt Tetlock in seinem Buch Superforecasting.

Ging es in der Vorhersage nur um das kommende Jahr, lagen sie etwas besser. Waren aber die nächsten drei bis fünf Jahre gefragt, sah es schlecht aus. Es schien, als sei dies ein Zeitraum, der für Menschen schier unabsehbar ist.

Nachdem der Psychologe den Geheimdienst-Experten zugesagt hatte, begann er, Teilnehmer zu rekrutieren, die er das „Good Judgment Project“ nannte. Mehr als 20.000 Menschen hat er von 2011 bis heute gebeten, etwa 100 Fragen zu beantworten: Wird ein weiteres EU-Land ein Referendum über den Austritt aus der EU abhalten? Oder: Wird Nordkorea vor dem 1. Januar 2022 einen Atomsprengsatz zünden?

Nur zwei Prozent waren brillant

Als Tetlock die Prognosen der ersten 3.000 Kandidaten analysiert hatte, stellte er fest: Wie in der ersten Studie waren die meisten schlechte Prognostiker. Aber ein paar waren brillant: zwei Prozent setzten sich ab. Nahm man sie zusammen in ein Team, waren ihre Vorhersagen zu 65 Prozent besser als die anderer Teams. Nach dem ersten Jahr wurden die 60 talentiertesten Prognostiker ausgewählt – und erhielten den Titel „Superforecaster“. Gegen Ende des vierten Jahres waren die Superprognostiker um mehr als 60 Prozent besser als die anderen Teams und um mehr als 40 Prozent besser als das Geheimdienst-Team, gegen das sie 2011 in einem Prognose-Wettbewerb angetreten waren.