Ein ungewisser Rutsch ins Neue Jahr

Anzeigen von Nachbarn

Bei der Polizei weiß man daher noch nicht recht, was während der Feiertage auf die Beamten zukommt. Ohne jegliche zahlenmäßige Beschränkung von Treffen oder Ausgangszeiten wären Partys definitiv schwer zu verhindern.

Feiern in Privatwohnungen sind laut dem Verfassungs- und Verwaltungsjuristen Peter Bußjäger zwar nicht von den Covid-Verordnungen erfasst. Die Ausgangsbeschränkungen erlauben es der Polizei aber, Personen auf dem Weg dorthin zu kontrollieren. In den Wohnungen selbst dürfe die Polizei nur Nachschau halten (also anläuten) – hineinlassen muss man die Beamten nicht.