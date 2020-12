Der letzte Punsch: Ab Montag tritt das Verbot in Kraft

Auch bei Würstelständen (die im Advent ebenfalls auf Glühwein setzen) dauert es 15 Minuten, bis man drankommt. Die Polizisten halten kurz und schauen, steigen aber nicht aus und fahren weiter. Zwei Kleinbusse und ein Auto sind es, die die „Punschstreife“ an diesem Abend übernommen hatten.

Eine solche hatte der Wiener Landespolizeidirektor Gerhard Pürstl am vergangenen Montag angekündigt. An Orten, an denen es vermehrt zu Schlangen kommt, soll es einen „verstärkten Kontrolldruck und höhere Streifenintervalle“ geben“.