Heroin, Fentanyl und Kokain - die große Revolution in der Drogenwelt

Die US-Behörden vermuten, dass China dies mit der Produktion von Ausgangsstoffen unterstützt. Als der KURIER kürzlich aufdeckte, dass die kommunistische Diktatur Dutzende Doktorarbeiten zur Herstellung von neuen Drogen an österreichischen Universitäten finanziert hat, sorgte dies jedenfalls zu einem wütenden Protestschreiben der chinesischen Botschaft in Wien.

Experten rechnen damit, dass diese Mengen nicht mehr über komplizierte Routen geschmuggelt werden müssen, sondern per Post verschickt werden. Deshalb steigen zunehmend mexikanische Kartelle in das Geschäft ein.

90 Fentanyl-Tote nicht in der Drogenbilanz

In wie weit Fentanyl in Österreich schon angekommen ist, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Wie die Polizei-Fachzeitung kripo.at berichtet, starben seit 2017 in Österreich 90 Menschen an einer Fentanyl-Überdosis, wurden aber aus der offiziellen Statistik herausgerechnet. Das Gesundheitsministerium spricht von "lediglich suizidalen Überdosierungen bei terminalen oder schweren Erkrankungen, die keinen Rückschluss auf hochriskanten Drogenkonsum erlauben".

Eine weitere Möglichkeit ist, dass Kokain den Platz von Heroin einnimmt. Die Drogentester von "Check-it" berichteten zuletzt von Reinheitsgraden bis zu 80 Prozent, beinahe doppelt so stark wie noch vor einigen Jahren. Das hat einerseits mit Rekordernten in Südamerika zu tun, andererseits damit, dass das Koks immer häufiger in Europa verarbeitet und - wegen der starken Konkurrenz - ohne Streckmittel versehen wird.

Diese Entwicklung bestätigt auch das Bundeskriminalamt: "Die Qualität bzw. Reinheit wurde im Laufe der letzten zwei Dekaden stark erhöht, wobei der Preis relativ stabil geblieben ist."