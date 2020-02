Die Themen des Tages - der Nachrichtenüberblick aus der KURIER-Redaktion

Kurz-Aussagen zu Leaks: Staatsanwaltschaft ermittelt Nach Behauptung des Kanzlers, Staatsanwälte hätten offenbar Ermittlungsdetails an Medien weitergereicht ( mehr dazu hier ).

Pflege: Ein Streik, den keiner bemerkt Heute starteten die Warnstreiks: Nur in Oberösterreich und nur in einer Einrichtung. Auch vor dem Mittwoch braucht sich niemand zu fürchten, verspricht die Gewerkschaft ( mehr dazu hier ).

Influenza: Der Höhepunkt könnte noch bevorstehen

Die Erkrankungszahlen steigen weiter stark an. Alleine in Wien in der Vorwoche 13.900 Neuerkrankungen. Grippewelle heuer deutlich stärker als im Vorjahr (mehr dazu hier).