Bloggerin mit Multipler Sklerose reist um die Welt

Selbstversorgung. „Chips und Schokopudding sind so ziemlich die schlechteste Idee – neben dem Rauchen. All diese Dinge enthalten Stoffe, die du deinem Körper vor allem in dieser Situation, wenn er durch Kortison geschwächt ist, nicht zumuten solltest. Weg mit Geschmacksverstärkern und künstlichen Süßstoffen. Die haben jetzt Sendepause. Ebenso wie das Zuckerjoghurt, das du vom Krankenhaus gestellt bekommst, oder die Schmelzkäseecken, die Phosphat enthalten. Lass dir von deinem Besuch gesunde Snacks wie saisonales Obst- und Gemüse, Studentenfutter und Bio-Kekse mitbringen.“

Thermoskanne & Tee. „Über diese winzigen Teetässchen im Krankenhaus muss ich immer schmunzeln. Die sind bei mir nach zwei Schlucken leer. Deswegen bietet es sich an, eine eigene Teekanne mitzunehmen. Im Idealfall eine isolierte, sodass der Tee länger warm bleibt. Dazu zwei Bio-Teesorten, die richtig gut schmecken. Oft trinken wir nicht genug – dem kann man so vorbeugen. Den Tee nicht süßen. Wenn Süße sein muss, versuche es mit Honig oder Agavendicksaft.“

Ohrstöpsel aus Wachs. „Sie taugen herrlich zum Schlafen und auch, wenn der Zimmergenosse lautstarken Besuch bekommt. Alle anderen Ohrstöpsel fallen raus, tun weh oder sind nicht dicht genug, um wirklich vor Geräuschen abzuschirmen.“

Notizheft. „Tausende Fragen, die du dem Oberarzt stellen willst, spuken den ganzen Tag in deinem Kopf herum. Bis es endlich so weit ist und der lang ersehnte Mensch im weißen Kittel vor dir steht, scheint dein Hirn plötzlich wie leer gefegt. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch frustrierend (und gerade für MS-ler mit kognitiven Problemen eine Belastung). Ein Notizheft kann Abhilfe schaffen. Immer, wenn dir eine Frage einfällt, oder ein Symptom, das du dir nicht erklären kannst: Rein damit ins Buch. So vergisst du keine Details mehr.“

Kopfhörer. „Natürlich willst du auch einmal fernsehen oder ein Hörbuch hören. Denk also daran, dir Kopfhörer mitzunehmen.“

Zeitschriften.„Wenn ich Kortison bekomme, bin ich immer so durch den Wind, dass ich die Aufmerksamkeitsspanne einer Dreijährigen habe. Sprich: kurz. Mich in ein Buch zu vertiefen ist meistens keine Option. Was geht, sind Zeitschriften. Die besten Zeitschriftenläden gibt es meistens in den Bahnhöfen.“

Schlafmaske. „Gerade wenn es hell ist, finde ich oft keine Ruhe. Deswegen gehört bei mir eine Schlafmaske auf jeden Fall dazu.“

Tigerbalsam. „Tigerbalsam kann einen in so vielen Hinblicken retten. Zum Beispiel gegen unangenehme Gerüche: Einfach etwas Tigerbalsam in ein Taschentuch geben und unter die Nase halten. Wenn die Gelenke und der Nacken vom vielen Herumliegen schmerzen: Entsprechende Stelle mit Tigerbalsam massieren.“