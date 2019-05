Nervenkrankheit: "Multiple Sklerose nicht mehr verstecken"

Hintergrund zu Multiple Sklerose

Die meisten Symptome sind unsichtbar und treten in den unterschiedlichsten Kombinationen auf, was MS den Beinamen „Krankheit der 1.000 Gesichter“ einbrachte. Weltweit leben etwa 2,5 Millionen Menschen mit MS, davon 13.500 in Österreich. Am häufigsten wird die entzündliche Nervenkrankheit zwischen dem 20. und dem 40. Lebensjahr diagnostiziert, Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer. Der Welt-MS-Tag findet jährlich am 30. Mai statt. Infos im Netz: www.msges.at, www.facebook.com/MSGesellschaftWien/

Therapien werden besser

Multiple Sklerose ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems (Gehirn und Rückenmark). Dabei greifen körpereigene Abwehrzellen die Fortsätze der Nervenzellen an. Die Ursache ist nicht eindeutig geklärt: Genetische Faktoren spielen eine Rolle (MS ist aber keine Erbkrankheit), ebenso gibt es Hinweise, dass bestimmte Infektionen (z. B. mit dem Epstein Barr Virus) beteiligt sein können.

„Bei etwa 85 bis 90 Prozent der Betroffenen beginnt die Krankheit mit einem schubförmigen Verlauf“, sagt der Salzburger Neurologe Eugen Trinka, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie (ÖGN). „Speziell bei frühen und schubförmigen Krankheitsverläufen kann heute eine wirksame Kontrolle der Krankheitsaktivität erreicht werden.“

Obwohl MS derzeit nicht geheilt werden kann, wurden in der Therapie in den vergangenen Jahren viele Erfolge erzielt. Eine wirksame Behandlung in den ersten Krankheitsphasen könne die gefürchtete Invalidität verhindern, betont der Wiener Neurologe Thomas Berger, Koordinator für MS in der ÖGN. „Und sie ist außerdem gesundheits- und gesamtökonomisch sinnvoll, weil Folgekosten der Krankheit vermieden oder verringert werden können.“ Doch weitere Therapieerfolge könnten gefährdet sein.

„Wir stehen insgesamt vor dem Problem, dass es in Österreich Anzeichen gibt, dass künftig manche innovativen Medikamente zwar zugelassen sein werden, aber nicht kostenerstattet werden“, sagt Berger. Die Kassen würden die Kosten dann nur in Einzelfällen übernehmen.

Das bedeute nicht nur, dass MS-Betroffene von der Möglichkeit neuer Therapien ausgeschlossen werden. Österreich werde auch als Forschungsstandort international zunehmend ins Hintertreffen gerate – etwa, weil heimische MS-Zentren nicht mehr zu internationalen Studien eingeladen würden.