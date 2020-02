Streit-Thema EU-Budget: ÖVP zeigt sich kompromissbereit

Die Zeit drängt – denn schon am 20. Februar findet in Brüssel ein Sondergipfel zum EU-Finanzrahmen von 2021 bis 20126 statt. Im Streit darüber, was die Mitgliedsländer in den Budget-Topf einzahlen werden, kommt nun zumindest von österreichischer Seite Bewegung.

Denn sowohl Kanzler Sebastian Kurz, als auch Kanzlersamtsministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) signalisieren nun Kompromissbereitschaft.

Doch worum geht es überhaupt? Die Nettozahlerländer – darunter auch Österreich - wollen wie bisher 1,0 Prozent des nationalen BIP an EU-Beitrag leisten, die EU-Kommission fordert aber 1,11 Prozent, der Vorschlag des EU-Parlaments liegt gar bei 1,3 Prozent. Dieser Mehrbedarf ist entstanden, da nach dem Brexit der Beitrag Großbritanniens wegfällt.