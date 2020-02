Prozess in Niederösterreich: Getötete Mutter wollte Hilfe am PC

Am Landesgericht in Wiener Neustadt hat am Dienstag ein Mordprozess gegen einen 14-Jährigen begonnen. Der Jugendliche soll seine Mutter im Juli des Vorjahres in Kirchschlag in der Buckligen Welt im Bezirk Wiener Neustadt erstochen haben.

Ihm drohen im Fall einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft. Nach den Eingangsvorträgen wurde die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen

Mutter benötigte Hilfe am PC

Auslöser für die Messerattacke am 22. Juli war laut Staatsanwaltschaft ein Streit. Die 56 Jahre alte Mutter des Beschuldigten benötigte Hilfe am PC, der 14-Jährige wollte aber lieber weiterschlafen.

Nachdem die Frau dem Burschen die Rückkehr in sein Zimmer und damit ins Bett verboten und sich ihm in den Weg gestellt hatte, soll der Beschuldigte die Frau mit einem Küchenmesser attackiert haben.

Laut Obduktionsergebnis erlitt die 56-Jährige einen Herzdurchstich. Der Angeklagte versuchte danach, den Leichnam wegzubringen, legte sich schließlich aber laut dem Vertreter der Anklagebehörde wieder ins Bett. Gegen 13 Uhr meldete der Jugendliche den Vorfall, indem er per Notruf die Rettung verständigte.