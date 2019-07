Eigene Mutter erstochen: „Das Gefängnis wird für ihn sicher die Hölle“

„Der Bub hatte wirklich keine leichte Kindheit. Für das was am Montag passiert ist, trägt meine Schwester sicher Mitschuld“. Franz Z. ist der Bruder jener 56-jährigen Frau, die von ihrem eigenen Sohn (14) in ihrer Wohnung in Kirchschlag in der Buckligen Welt erstochen wurde. Laut dem Obduktionsergebnis ging ein Stich mitten ins Herz, ein weiterer in den Nacken der zu Boden gestürzten Frau.

„Als ich zur Wohnung gerufen wurde, saß er am Gang am Boden und war vollkommen ruhig. Er wollte ein Zuckerkipferl vom Bäcker. Also habe ich ihm eines geholt“, so Franz Z.. Weil der Jugendliche zunächst fast nichts sagte, gingen alle Beteiligten anfangs von einem Selbstmord der 56-Jährigen aus. Die Vermutung war nicht so abwegig. „Sie hatte sich früher schon einmal mit einem Messer das Leben nehmen wollen. Damals scheiterte der Versuch“, schildert ihr Bruder.