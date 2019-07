Mutter erstochen: 14-Jähriger in Haft

„Meine Mama ist tot.“ Mit diesen Worten meldete sich ein 14-Jähriger am Montagnachmittag am Telefon, nachdem er den Notruf gewählt. Der Bub bekam via Telefon Anleitungen zur Reanimation seiner Mutter. Nun ist die 55-jährige tot – und ihr Sohn, dessen einzige Bezugsperson sie gewesen sein dürfte, steht unter Mordverdacht.

In einer Wohnung in Kirchschlag im Bezirk Wiener Neustadt ist es am Montag zu der schrecklichen Familientragödie gekommen. Im Zuge eines Streits soll der 14-jährige Schüler mit einem Küchenmesser auf seine Mutter, Christine Z., eingestochen haben. Obwohl die Crew des ÖAMTC-Rettungshubschraubers „Christophorus 3“ rasch zur Stelle war, gab es für die Frau keine Rettung mehr.