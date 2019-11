Mutter in NÖ erstochen: Jugendlicher ist zurechnungsfähig

Es war ein Stich mitten ins Herz, der eine 56-Jährige aus Kirchschlag in der Buckligen Welt tötete. Der mutmaßliche Mörder: ihr eigner Sohn, der zum Tatzeitpunkt 14 Jahre alt war. Die Bluttat, die sich im vergangenen Sommer ereignet hatte, sorgte für Entsetzten in der Region. Schon in den ersten Einvernahmen machte der Bursche umfassende Angaben zum Geschehen.

Anwalt spricht

Nun wird sich der Jugendliche voraussichtlich bei einem Geschworenenprozess verantworten müssen. Laut dem Gutachten des Gerichtspsychiaters Peter Hofmann liegt bei dem Verdächtigen keine verzögerte Reife vor. Wie sein Anwalt, Ernst Schilhammer, gegenüber dem KURIER bestätigt, gilt der 14-Jährige laut Gutachter auch nicht als unzurechnungsfähig. „Er wird daher ein gewöhnliches Gerichtsverfahren bekommen“, sagt der Anwalt.

Fraglich ist, wie die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt im Fall der Anklage entscheiden wird. Laut dem Gerichtsmediziner wurde die Mutter in der Küche der Wohnung in Kirchschlag getötet.