Wenn Kinder töten: Aufschrei nach massiver Unterdrückung

Der tödliche Stich ging genau ins Herz der Mutter. Ein 14-Jähriger sitzt derzeit in der Jugendstrafanstalt Gerasdorf wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Der 140 cm kleine und 40 Kilogramm leichte Bub hat eingestanden, in Kirchschlag (Bezirk Wiener Neustadt) auf seine Mama im Zuge eines heftigen Streits eingestochen zu haben. „Den Tötungsvorsatz bestreitet er“, sagt Anwalt Ernst Schillhammer.