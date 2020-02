Eigene Mutter getötet: Prozess gegen 14-Jährigen nächste Woche

Im Mittelpunkt des eintägigen Prozesses werden die Geschehnisse vom 22. Juli stehen. Der 14-Jährige soll zugestochen haben, nachdem er mit seiner Mutter in der Küche in einen Streit geraten war. Gerichtsangaben zufolge benötigte die Frau Hilfe am PC, ihr Sohn wollte aber weiterschlafen. Nachdem die Mutter dem 14-Jährigen die Rückkehr in sein Zimmer und damit ins Bett verboten und sich dem Jugendlichen in den Weg gestellt hatte, soll der Beschuldigte die Frau mit einem Küchenmesser attackiert haben.

Dem Obduktionsergebnis zufolge starb die Mutter an einem Herzdurchstich. Der Angeklagte meldete den Vorfall selbst via Notruf der Polizei. Er bestritt bei der Einvernahme einen Tötungsvorsatz, gab zu Protokoll, sich in einer Art "Traumzustand" befunden zu haben.