Influenza: Der Höhepunkt könnte noch bevorstehen

Die heurige Influenza-Welle hat ihren Höhepunkt offenbar noch nicht erreicht: In der Vorwoche ( Kalenderwoche sechs) gab es alleine in Wien 13.900 Neuerkrankungen an Grippe und grippalen Infekten, in der Kalenderwoche fünf waren es 12.000 Neuerkrankungen. Das zeigen die neuen, Dienstag veröffentlichten daten des Grippemeldedienstes der Stadt Wien. Die Grippewelle dieser Saison ist damit jetzt schon deutlich stärker als die im Vorjahr:

In der Saison 2018/2019 lag die Zahl der Neuerkrankungen in der Spitzenwoche bei lediglich 10.600.

in der Spitzenwoche bei lediglich 10.600. 2018 betrug der höchste Wochenwert 14.800 Neuerkrankungen .

Sollte der Anstieg der Erkrankten in dieser Saison auch diese Woche noch weitergehen, könnte die heurige Grippewelle auch stärker als die vor zwei Jahren sein. Und das ist nicht ausgeschlossen: Das Plateau einer Grippewelle dauert rund acht bis zwölf Wochen, derzeit sind die Erkrankungszahlen seit fünf Wochen deutlich erhöht. Eine seriöse aktuelle Gesamtzahl an Erkrankten für ganz Österreich - erhoben von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit ( Ages) wird erst morgen, Mittwoch vorliegen. Die letzten - etwas älteren - Zahlen lagen bei knapp 200.000 Erkrankten.

Doppelt so viele Anrufe beim Ärztefunkdienst

"Wir merken jetzt die Grippewelle stark", sagt der Mediziner Ernest Zulus, ärztlicher Leiter des Ärztefunkdienstes in Wien. "Die Zahl der Anrufe hat sich verdoppelt." Am Telefon wird bereits die Schwere der Erkrankung abgeklärt: "Wir müssen nach Dringlichkeit vorgehen. Kinder und wirklich Schwerkranke haben Vorrang." Sind Fieber und andere Beschwerden nicht zu stark, reiche ein fiebersenkendes Mittel, ausreichend trinken und schonen oft aus: "Wir haben nicht so viele Ressourcen, um überall einen Funkarzt hinzuschicken."

Keine Sorgen wegen neuem Coronavirus

Auch beim Ärztefunkdienst gibt es übrigens Anruf zum - in Österreich bisher noch nicht nachgewiesenen - neuen Coronavirus: "Ich wurde beim Telefondienst schon gefragt, ob man noch in ein China-Restaurant gehen kann. Und natürlich kann man - es gibt keinen Grund, dort nicht hinzugehen. Es gibt in Österreich derzeit kein Infektionsrisiko."

Und Zulus ist auch überzeugt, dass - sollte sich das neue Coronavirus weltweit ausbreiten - in Österreich der Prozentsatz der Todesfälle deutlich geringer wäre: "Wir haben flächendeckend eine sehr gute Gesundheitsversorgung. Bei Krankheitsverläufen mit schweren Lungenentzündungen kann man die Patienten zum Beispiel bei der Beatmung unterstützen. Österreich ist da gut gerüstet. Ich mache mir noch keine Sorgen."