Pflege: Ein Streik, den keiner bemerkt

Nach den neuerlich gscheiterten KV-Verhandlungen in der Sozialwirtschaft, das sind die Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufe mit 125.000 Beschäftigten, finden Dienstag bis Donnerstag die in der Vorwoche angedrohten Warnstreiks statt. Angehörige können aber völlig unbesorgt sein, es handelt sich um einen typsichen Streik auf österreichisch. Es wird ihn kaum jemand überhaupt bemerken.

Das kommt so: Heute, Dienstag, starten die Warnstreiks nur in Oberösterreich und dort nur in einer kleinen Einrichtung. Genauer im Wohnverbund Schwanenstadt der Volkshilfe Oberösterreich. Das sind betreute Wohngemeinschaften für "Menschen mit Beeinträchtigung". Vier Beschätigte gibt es in der Einrichtung, zwei sind zur Aufrechterhaltung des Dienstes nötig, zwei legen für einige Stunden die Arbeit nieder. Die betreuten Menschen im Wohnverbund sollen keine Einschränkungen erfahren.