Anschober zur Pflege: "In vier Jahren zwei Stunden weniger Arbeitszeit"

Die Pflege hat es wieder in den Rang der politischen Brennpunktthemen geschafft. Da liegt die Streikdrohung in der Luft, weil die Gewerkschaft eine 35-Stunden-Woche fordert, aber die Arbeitgeber massiv auf der Bremse stehen. Am Montag gehen die Verhandlungen in die letzte Runde, kommt es zu keiner Einigung, werden die Pflegekräfte erstmals Warnstreiks in den Heimen abhalten. Sozialminister Rudi Anschober ( Grüne) greift nun auch in das Pflegethema ein.