Pflegepionierin: "Unser Beruf ist einer der spannendsten"

Auf Augenhöhe agieren

Das klingt wie eine Kritik an der Schulmedizin, aber Seidl ist unverdächtig. Sie kommt aus einer Ärztefamilie, schätzt die Kollegen. Nein, Seidl geht es um etwas anderes.

All die brachliegenden Möglichkeiten sollen gehoben werden. Ein Beispiel: die Einstufungen beim Pflegegeld. Während in Ländern wie Deutschland längst Pflegekräfte mithelfen, eine gerechte und alltagsnahe Einstufung zu erreichen, sind in Österreich die Pflegekräfte immer noch außen vor. "Bei der Einstufung geht es nicht nur um medizinische Fragen wie Demenz, Depressionen oder physische Einschränkungen", sagt Seidl. Mitunter gehe es um Kleinigkeiten.

"Was ist, wenn ein Mensch sein Wasserglas nicht mehr richtig halten kann? Was bedeutet das für seinen Alltag? Ärzte sehen solche Details oft gar nicht." Wofür die Expertin besonders brennt, ist, die Pflege aus dem bisweilen tristen und düsteren Eck herauszubekommen. "Unser Beruf ist einer der spannendsten und kreativsten der Welt", sagt sie mit dem Brustton der Überzeugung. Mit Verlaub, Frau Seidl: Aber was ist spannend daran, wenn man teils schwer beeinträchtige und kranke Menschen zu versorgen hat? Das ist doch ein Knochenjob! Seidl lächelt milde.