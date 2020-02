Pflegenotstand: „Dann verlagert sich Protest in die Betriebe“

Drei Stunden weniger pro Woche ist das Allheilmittel? Nein, alleine wird das nicht reichen, das ist aber ein zentraler Punkt. Man darf ja nicht vergessen: Wir haben hier eine Branche, wo über 70 Prozent in Teilzeit beschäftigt sind. Für diese Kollegen und Kolleginnen bedeutet die Arbeitszeitreduktion von 38 auf 35 Stunden pro Woche, auch eine wirkliche und spürbare Lohn- und Gehaltserhöhung. Für jeden Teilzeitbeschäftigten reden wir da von einem Lohnplus von 8,6 Prozent. Außerdem kommt bei jeder Befragung heraus, dass sich gerade jüngere Menschen kürzere Arbeitszeiten wünschen. Die Arbeitszeitverkürzung soll also auch ein Anreiz sein, sich für diese Branche zu entscheiden.

Die Arbeitgeber kontern, eine Arbeitszeitverkürzung verschärfe den Fachkräftemangel. Was entgegnen Sie?Da dürften vielfach auch ideologische Gründe vorhanden sein, warum man die Arbeitszeitverkürzung nicht zulassen will. Beim Fachkräftemangel sind wir nicht allein, der herrscht in der Pflege praktisch in ganz Europa. Da stehen wir im Wettbewerb um die besten Arbeitsbedingungen. Von jenen Menschen, die eine Ausbildung im Gesundheits- und Pflegebereich gemacht haben, wollen 40.000 Menschen nicht mehr in der Branche arbeiten. Daher muss man an den beiden Haupthebeln Arbeitszeit und Entlohnung ansetzen, sonst bewegt sich hier nichts.