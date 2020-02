Caritas warnt: Es gibt zu wenige ausgebildete Pfleger

Link zum Original-KURIER-Artikel



Die Menschen in Österreich

leben immer länger.

Deshalb gibt es auch mehr alte Menschen.

Immer mehr Menschen

müssen gepflegt werden.

Deshalb benötigt man auch

immer mehr Pflege-Fachkräfte.

Eine Pflege-Fachkraft hat eine abgeschlossene

Ausbildung als Kranken- oder Altenpfleger.



Die Caritas bildet Pflege-Fachkräfte in

insgesamt 18 Schulen aus.

Im Herbst startet in Gaming erstmals eine Schule

für Pflege und Betreuung, die mit Matura abschließt.

Matura wird die Abschluss-Prüfung von

einer höheren Schul-Ausbildung genannt.

Gaming ist ein Ort in Niederösterreich.

Das besondere an der Schule ist,

dass man schon mit 15 Jahren beginnen kann.

Gesetzlich ist es aber erst ab 17 Jahren erlaubt,

im Pflegebereich zu arbeiten.



Der Chef von der Caritas fordert,

dass es mehr Geld für Menschen gibt,

die in den Pflege-Beruf wechseln wollen.

Den Menschen, die in den Pflegebereich

wechseln möchten, soll der Wechsel

leichter gemacht werden.

Bessere Bildungs-Angebote sollen dabei helfen.



Informationen dazu findet man unter:

www.caritas-schulen.at