Caritas warnt: „Pflege darf nicht Pflegefall werden“

Die im Programm der neuen Regierung angekündigte „qualitätsvolle Pflege für alle“ begrüßt Caritas-Präsident Michael Landau ausdrücklich. So wie auch die ersten gesetzten Maßnahmen in Richtung einer Pflegepersonaloffensive. Gleichzeitig fordert er aber rasche Unterstützung, damit Menschen leichter in Pflegeberufe wechseln können. Finanzielle Absicherung in der Umschulungszeit wäre dazu eine Hauptforderung. „Wenn wir nicht wollen, dass unser Pflegesystem selbst zum Pflegefall wird, benötigen wir gute und attraktive Bildungsangebote für Jugendliche, aber auch für berufliche Quer- und Umsteiger, die in der Pflege und im Sozialbereich arbeiten wollen“, forderte Landau.