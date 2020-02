Mythos Sonne: Was die neue Sonde erforschen soll

Was klar scheint

So viel glaubt man zu wissen: Tief in der Sonne verschmelzen die Kerne von Wasserstoffatomen zu Helium – Unmengen an Energie wird frei. Langsam arbeitet sie sich als Hitze (15 Millionen Grad Celsius) durch den Stern nach oben. 170.000 Jahre später erreicht die Energie die Oberfläche. Nur noch 6000 Grad Celsius sind übrig geblieben. So weit, so klar. Doch dann ereignet sich ein Mysterium: In der Korona steigt die Temperatur plötzlich wieder stark an – auf bis zu zwei Millionen Grad.

„Was heizt die Korona auf?“, fragt sich nicht nur der Sonnen-Experte und Astrophysiker Arnold Hanslmeier von der Uni Graz. „Die Korona ist wesentlich heißer als die Oberfläche“, sagt er, und: „Es gibt Ideen, warum das so ist. Auf der Sonnenoberfläche gibt es auf- und absteigende Gase. Schall- und magnetische Wellen entstehen, die die Energie in höhere Bereiche abgeben. Die Details sind unbekannt.“ Astrophysiker haben auch das Magnetfeld der Sonne in Verdacht. Dort sei Energie gespeichert – mehr als genug, um die gemessenen Temperaturen zu erreichen.