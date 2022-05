Knalleffekt: Die SOKO Ibiza steht vor der Auflösung

Dass ein SOKO-Ermittler per SMS Aufmunterungen an Strache schickte, machte die WKSta argwöhnisch. Als Chats des suspendierten Justiz Sektionschefs Christian Pilnacek auftauchten, entzog Vrabl-Sanda der SOKO via Brief offiziell die Ermittlungen und übertrug sie kürzlich dem BAK.