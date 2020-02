Coronavirus: Passagiere aus Peking werden im Flugzeug kontrolliert

Personen, die Fieber haben, werden abgesondert und schon vom Rollfeld aus mit gesicherten Fahrzeugen in die Krankenhäuser nach Mödling oder St. Pölten transportiert. Damit wird verhindert, dass sie mit anderen Passagieren am Flughafen in Kontakt kommen.

Allerdings: Während ein Masern-Patient im Schnitt 18 weitere Menschen ansteckt, sind es bei einem Coronavirus-Patienten 1,4.

Die Behörden sind jedenfalls in Alarmbereitschaft. Die für die öffentliche Gesundheit Verantwortlichen aus den Bundesländern treffen sich Donnerstagabend zu einer Lagebesprechung. Am Freitag folgt eine Telefonkonferenz aller EU-Gesundheitsminister, bei der die Maßnahmen abgestimmt werden. Nächste Woche soll laut Anschober zudem ein Gipfel der Weltgesundheitsorganisation stattfinden.