Coronavirus: Der Kongress tanzt nicht mehr

83 Prozent der österreichischen Hotels verzeichneten aktuell Stornoanfragen wegen des Virus. Das ergab eine Blitzumfrage des Hotelierverbandes mit 550 Teilnehmern. Der wirtschaftliche Schaden könne nur aufgefangen werden, wenn man das Virus in den nächsten zwei Wochen in den Griff bekomme.

In anderen Bundesländern gibt man sich übrigens entspannter: Die Ab-Hof-Messe in Wieselburg hat nur drei Ausstellern aus Oberitalien abgesagt. Die Boot Tulln und die Energiesparmesse Wels haben palettenweise Desinfektionsmittel bestellt. Zusätzliches Reinigungspersonal wird – so oft wie möglich – die Toiletten und die Türklinken desinfizieren.