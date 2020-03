Coronavirus, Flüchtlinge, Klimakrise, Brexit: Schaffen wir das?

Die Klimakrise hat an Dringlichkeit verloren – ohne triftigen Grund

Erderhitzung Am Südpol ist es so warm wie im sonnigen Los Angeles, Europa erlebt gerade einen der wärmsten Winter. In Österreich lag der Februar 2020 um 4,1 °C über dem Mittel und war der zweitwärmste in der 253-jährigen Messgeschichte. Am Feuerkogel in Oberösterreich wurden im Februar 17 Tage mit Windspitzen von mindestens 100 km/h gemessen.

Europa nimmt für sich in Anspruch, Motor der weltweiten Klimaschutzbemühungen zu sein. Als ein Beweis soll Greta Thunberg diesen Mittwoch an einer Klima-Debatte der EU-Kommission teilnehmen, wo Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erste Teile ihres "Grünen Deals" vorstellen wird. Geplant wird in Brüssel einiges: Kreislaufwirtschaft, Grüner Stahl, Batteriestrategie, schärfere Klimaziele für 2030 und 2040, nachhaltige Mobilität, Co2-Zölle auf Importgüter, Bio-Kraftstoffinitiative, Energiesteuern.

Wer soll das bezahlen? Doch alleine schon die Verhandlungen um das neue EU-Budget, wo sich die Nettozahler einzementieren, um so wenig Geld wie möglich für EU-Projekte bereitzustellen, zeigt, dass die Wirklichkeit der Dringlichkeit des Problems nicht gerecht werden wird. Es droht also ein heißer Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ob das Klimathema als Herausforderung neben Flüchtlingen und Viren bestehen kann, werden wir schon am Mittwoch sehen.